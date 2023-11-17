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На Киевщине объявлена воздушная тревога из-за вражеских дронов: не пренебрегайте личной безопасностью

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1199
Время на прочтение
1 мин
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На Киевщине объявлена воздушная тревога из-за вражеских дронов: не пренебрегайте личной безопасностью

Дроны всю ночь кружат над Украиной / Фото: ТСН.ua

Находитесь в укрытиях.

Вражеские беспилотники продолжают донимать украинцев.

Из-за движения беспилотников в направлении Киевской области, в области объявлена воздушная тревога.

Также покраснели из-за полета дронов Черкасская и Луганская области, а также автономная республика Крым.

Мониторинговые каналы сообщают, что вражеские беспилотники находятся на границе Житомирской и Киевской областей и двигаются на север.

Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.

Ранее сообщалось, что на территории Одесской области работает ПВО.

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