На Киевщине объявлена воздушная тревога из-за вражеских дронов: не пренебрегайте личной безопасностью

Находитесь в укрытиях.
Вражеские беспилотники продолжают донимать украинцев.
Из-за движения беспилотников в направлении Киевской области, в области объявлена воздушная тревога.
Также покраснели из-за полета дронов Черкасская и Луганская области, а также автономная республика Крым.
Мониторинговые каналы сообщают, что вражеские беспилотники находятся на границе Житомирской и Киевской областей и двигаются на север.
Не пренебрегайте личной безопасностью, находитесь в укрытиях.
Ранее сообщалось, что на территории Одесской области работает ПВО.
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