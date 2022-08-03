На Киевщине объявили в розыск преступника из Бучи: фото и приметы

Если вы узнали мужчину или владеете какой-либо информацией о нем, срочно сообщите на спецлинию 102.

В Киевской области разыскивают мужчину, который причастен к совершению имущественных преступлений в Бучанском районе.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Злоумышленник имеет худощавое телосложение, последний раз был одет в серый спортивный костюм.

Приметы:

возраст – 35-37 лет,

рост – 182 – 183 см,

вес – около 80 кг,

волосы — короткие, светлые,

лицо – удлиненное, с выступающим подбородком, скулы – зауженные.

"Если вы узнали человека, или владеете какой-либо информацией о нем, просим срочно сообщить на спецлинию 102", — отметили в полиции.

Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве разоблачили бывшего заместителя главы ДнепрОГА, незаконно продававшего военную амуницию. Мужчину задержали при попытке продать бронежилеты на сумму более 600 тысяч гривен.

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