На Киевщине объявили в розыск преступника из Бучи: фото и приметы

Если вы узнали мужчину или владеете какой-либо информацией о нем, срочно сообщите на спецлинию 102.
В Киевской области разыскивают мужчину, который причастен к совершению имущественных преступлений в Бучанском районе.
Об этом сообщили в полиции в Киевской области.
Злоумышленник имеет худощавое телосложение, последний раз был одет в серый спортивный костюм.
Приметы:
- возраст – 35-37 лет,
- рост – 182 – 183 см,
- вес – около 80 кг,
- волосы — короткие, светлые,
- лицо – удлиненное, с выступающим подбородком, скулы – зауженные.
"Если вы узнали человека, или владеете какой-либо информацией о нем, просим срочно сообщить на спецлинию 102", — отметили в полиции.
Напомним, в Киеве разоблачили бывшего заместителя главы ДнепрОГА, незаконно продававшего военную амуницию. Мужчину задержали при попытке продать бронежилеты на сумму более 600 тысяч гривен.
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