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На Киевщине объявили в розыск преступника из Бучи: фото и приметы

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На Киевщине объявили в розыск преступника из Бучи: фото и приметы

Фото: Unsplash

Если вы узнали мужчину или владеете какой-либо информацией о нем, срочно сообщите на спецлинию 102.

В Киевской области разыскивают мужчину, который причастен к совершению имущественных преступлений в Бучанском районе.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Злоумышленник имеет худощавое телосложение, последний раз был одет в серый спортивный костюм.

Приметы:

  • возраст – 35-37 лет,
  • рост – 182 – 183 см,
  • вес – около 80 кг,
  • волосы — короткие, светлые,
  • лицо – удлиненное, с выступающим подбородком, скулы – зауженные.

"Если вы узнали человека, или владеете какой-либо информацией о нем, просим срочно сообщить на спецлинию 102", — отметили в полиции.

© Полиция Киевской области
Фото: Полиция Киевской области

Напомним, в Киеве разоблачили бывшего заместителя главы ДнепрОГА, незаконно продававшего военную амуницию. Мужчину задержали при попытке продать бронежилеты на сумму более 600 тысяч гривен.

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