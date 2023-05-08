На Киевщине обнаружили уламки "шахеда" после ночной атаки оккупантов — фото

Утром в понедельник, 8 мая, в Киевской области обнаружили обломки одного из "шахедов", успешно сбивтых силы Противовоздушной обороны Украины.

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

"Уламки "шахеда" обнаружили в Киевской области. Это очередные факты бесчеловечных преступлений России против мирных жителей и профессиональная успешная работа ВСУ", — говорится в сообщении.

В Киевской области обнаружили обломки "шахеда". / Фото: Андрей Небитов

Напомним, Россия ночью 8 мая совершила массированный обстрел Киева иранскими БпЛА "Shahed" ("Шахед"). Тревога продолжалась более 3,5 часов. В результате атаки в Святошинском поврежден 22-этажный жилой дом. У дома, по данным КМВА, от обломков и взрывной волны пострадали семь автомобилей, еще одна сгорела.

Полиция получила 40 сообщений о пролете вражеских дронов над Киевщиной в ночь на 8 мая, в результате атаки загорелся травяной настил.

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