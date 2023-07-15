На Киевщине обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны – фото

В одном из жилых массивов Ирпеня, Киевской области, обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны. Погребение датируется 1943 годом.

Об этом сообщил городской совет Ирпеня.

Представители местных властей на Киевщине отметили, что памятник истории местного значения — "Братскую могилу воинов советской армии, погибших за освобождение с. Романовка от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году" перенесут на Ирпенское кладбище. Останки воинов из неизвестной братской могилы перезахоронят.

"На месте уже работают специалисты, поэтому найденные останки наших воинов будут должным образом эксгумированы и перезахоронены на специальном месте Ирпенского кладбища. Важно сохранить память о страшных событиях прошлого и настоящего", – рассказал Ирпенский городской голова Александр Маркушин.

Там также отметили, что на территории памятки есть не одно захоронение, как считалось до сих пор.

"Первое погребение насчитывает ориентировочно около шести человек, вероятно, оно было похоронено уже после установления Памятника советским воинам. Также есть контуры другого захоронения, какое количество человек в этом месте – пока не известно, потому что нужно двигаться дальше. Но для дальнейшей исследовательской работы нам необходимо надлежащим образом зафиксировать обнаруженные останки и получить разрешение на эксгумацию и перезахоронение от Государственной Межведомственной комиссии по увековечиванию памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий", – рассказал руководитель Специализированного предприятия "Память и слава" Родион Гамзаев.

В Киевской области обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны.

В Киевской области обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны.

В Киевской области обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны.

В Киевской области обнаружили братскую могилу времен Второй мировой войны.

Специалистами готовится пакет документов для получения соответствующего Разрешения для продолжения работы уже с эксгумации и в дальнейшем перезахоронение их на Ирпенском кладбище.

Напомним, в пригороде Киева из окна третьего этажа выпала 4-летняя девочка, что известно.

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