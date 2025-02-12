На Киевщине обломками сбитых беспилотников повреждены 9 частных домов и автомобиль

В Обуховском районе загорелся пожар в нежилых помещениях.

Ночью 12 февраля 2025 года враг атаковал Киевщину ударными дронами и ракетами.

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину в сообщении в соцсетях.

В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Предварительно пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В результате вражеской атаки в Обуховском районе происходит пожар нежилых помещений.

В Бориспольском районе обломками сбитых БПЛА повреждены 9 частных домов и автомобиль.

Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки.

Подробная информация впоследствии.

В результате вражеской атаки баллистики в Киеве погибший, среди пострадавших ребенок (4 фото)

Напомним, что ранее стало известно, что в результате вражеской атаки пострадал 9-летний ребенок. Ее госпитализировали из Оболонского района столицы.

Читайте также: