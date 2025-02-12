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На Киевщине обломками сбитых беспилотников повреждены 9 частных домов и автомобиль

На Киевщине обломками сбитых беспилотников повреждены 9 частных домов и автомобиль

Враг атаковал Киев баллистикой: раздались взрывы, возникли пожары 12 февраля 2025 года / Фото: t.me/s/dsns_telegram

В Обуховском районе загорелся пожар в нежилых помещениях.

Ночью 12 февраля 2025 года враг атаковал Киевщину ударными дронами и ракетами.

Начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник рассказал о последствиях вражеской атаки на Киевщину в сообщении в соцсетях.

  • В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Предварительно пострадавших у населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.
  • В результате вражеской атаки в Обуховском районе происходит пожар нежилых помещений.
  • В Бориспольском районе обломками сбитых БПЛА повреждены 9 частных домов и автомобиль.
  • Оперативные службы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки.
  • Подробная информация впоследствии.

Напомним, что ранее стало известно, что в результате вражеской атаки пострадал 9-летний ребенок. Ее госпитализировали из Оболонского района столицы.

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