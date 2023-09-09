На Киевщине насыпали дорогу прямо посреди озера, чтобы сократить путь к укрытию

В Киевской области посреди озера насыпали дорогу, чтобы сократить путь к укрытию.

Об этом сообщила активистка Людмила Першин в Facebook. Женщина отметила, что инцидент произошел в поселке Калиновка Фастовского района.

“Задача пешеходного прохода – сократить маршрут движения до укрытия для жителей городка, в т.ч. и для детей – в учебное заведение. Такое решение позволяет за две минуты пешего хода попасть в укрытие вместо 10-15 минут, как было до этого. Эти работы мы осуществляем по требованию жителей данного микрорайона”, — прокомментировали инициативу в Калиновском поселковом совете.

Схема пешеходного маршрута к укрытию

Схема пешеходного маршрута к укрытию

Схема пешеходного маршрута к укрытию

В комментариях к сообщению люди выражают недовольство и выступают против уничтожения водоема. В частности, волонтер Екатерина Суханова призвала полицию и прокуратуру обратить внимание на "превышение полномочий Калиновского поселкового совета".

“Граждан, защищающих водный объект, а также следственную группу, выехавшую на место происшествия 29.08.2023, чиновники называют “кучкой людей”. В отношении данного незаконного строительства возбуждено уголовное производство. Озеро засыпали строительным материалом! Отсутствуют какие-либо разрешительные документы и общественные обсуждения данного объекта", — подчеркнула Суханова.

Тем временем в Калиновском поселковом совете никак не реагируют на недовольство жителей и планируют обустроить пешеходно-велосипедную дорожку на месте новой дороги.

Напомним, в Киеве создадут четыре заказника. Как рассказали экологи, речь идет о зеленых зонах "Возрастная дубрава", "Труханов остров-1", "Коручка" и "Лес орхидей".

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