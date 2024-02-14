На Киевщине нашли тело пропавшего накануне 11-летнего мальчика

В Киевской области правоохранители разыскали тело 11-летнего мальчика, пропавшего в результате несчастного случая накануне — 13 февраля.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Так, 13 февраля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из прудов села Масловка тонет ребенок.

Как установили правоохранители, возвращаясь домой от бабушки 11-летний мальчик вместе с 10-летней сестрой решили прогуляться по льду, но лед не выдержал и ребенок провалился.

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киеве возросло количество жертв в результате ракетной атаки 7 февраля.

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