На Киевщине мужчины в военной форме задули газом салон авто и подожгли его (видео)

Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проводит проверку и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

Под Вышгородом в Киевской области мужчины в военной форме, вероятно, работники ТЦК, задули газом салон автомобиля, где находился военнообязанный, и подожгли его, чтобы заставить пассажира выйти.

Видео инцидента распространилось по сети.

На Киевщине мужчины в военной форме задули газом салон авто и подожгли его

На кадрах видно, как к автомобилю, где якобы был военнообязанный, применили газ, а затем подожгли салон, чтобы заставить пассажира выйти. Один из работников ТЦК при этом громко расхохотался после содеянного. Стоящий рядом полицейский спокойно наблюдал и не вмешивался в их действия.

Реакция полиции и Минобороны

"Министерство обороны Украины категорически осуждает любые действия, противоречащие закону и принципам службы в Вооруженных силах Украины", – заверили в пресс-службе ведомства.

Относительно инцидента в Вышгороде Минобороны во взаимодействии с правоохранительными органами проверяет и устанавливает лиц, причастных к этой ситуации.

"Все причастные к этому инциденту будут привлечены к ответственности согласно законодательству Украины. Подобные действия недопустимы и подрывают доверие к Вооруженным Силам и сектору безопасности", — отмечает Минобороны.

В полиции Киевской области отмечают, что сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего на скандальное видео события.

"Сейчас выясняем, что это было за событие. Но кто там был из сотрудников полиции", – рассказали ТСН.ua в полиции Киевской области.

На наш вопрос, есть ли пострадавшие в результате инцидента и где именно он случился, полицейские ответили: "Пока все детали выясняем".

Ранее омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал о громком скандале с ТЦК на Волыни. Там представителям Лубинца не предоставили возможность пообщаться с удерживаемым в ТЦК.

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