На Киевщине мужчины собирали грибы и наткнулись на растяжку (видео)

В Макаровском районе Киевской области двое мужчин собирали грибы и наткнулись на растяжку с двумя гранатами от российских оккупантов.

Видео опасной находки опубликовали в Сети.

Мужчины отметили, что " тихая охота" могла завершиться трагически. Ведь растяжку заметили в траве случайно, она почти незаметна.

"Просто прекрасное видео для тех, кому не доходит, – о сборе грибов нужно забыть как минимум на несколько лет до полного разминирования. Никаких "мы аккуратно", никаких "да здесь россиян не было". Аккуратно у вас не получится, а растяжки могут ставить не только военные России, но и диверсанты. Посмотрите внимательно это видео! И покажите всем знакомым грибникам", – говорится под видео.

Напомним, полиция обнаружила в лесу на Киевщине тело еще одного убитого россиянами мужчины. Правоохранители нашли погибшего возле поселка Немешаево. В ходе осмотра трупа полицейские установили, что мужчина погиб именно во время оккупации Бучанского района.

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