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На Киевщине мужчину искусала черная гадюка: инфографика, советы специалистов

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На Киевщине мужчину искусала черная гадюка: инфографика, советы специалистов

Фото: pixabay.com

После оказания медицинской помощи состояние потерпевшего нормализовалось.

На Киевщине мужчину искусала черная гадюка.

Недавно в Барышевскую многопрофильную больницу доставили мужчину в крайне тяжелом состоянии после укуса змеи.

Об этом сообщает КНП ББЛ.

Как выяснили врачи, 42-летнего жителя села Победа за руку укусила черная полевая гадюка. После оказания ему медицинской помощи состояние пострадавшего удовлетворительное.

На Киевщине чаще всего можно встретить три вида ядовитых змей: змея Никольского, степная змея и змея обыкновенная.

© Facebook/Васильковская центральная районная больница
Фото: Facebook/Васильковская центральная районная больница

Обычно их окрас состоит из черных, серых, бурых, светло-желтых оттенков. Голова имеет четко выраженную треугольную форму с закругленным носом и выступающими висками.

Укус гадюки очень редко приводит к смерти. В то же время, если вас укусила змея, следует сразу обратиться за медицинской помощью, ведь укус может иметь тяжелые проявления и последствия. Особенно опасны они для детей, пожилых людей и людей с пониженным иммунитетом.

Домедицинская помощь пострадавшему:

  • Убедитесь, что опасность миновала.
  • По возможности запомните или сфотографируйте змею.
  • Сохраняйте спокойствие и обеспечьте пострадавшему лежачее положение. Если змея укусила за руку или ногу, обездвижьте ее.
  • Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.
  • На место укуса наложите чистую сухую повязку.
  • Если действие яда нейротоксическое – вызывает паралич мышц, – наложите сжимающую повязку выше места укуса.
  • Дайте пострадавшему воду или чай, когда укусила змея, важно много пить.
  • Если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии.
  • Срочно доставьте пострадавшего в лечебное учреждение.

Чего не стоит делать, когда укусила змея:

  • Не обрабатывайте дополнительно рану.
  • Не прижигайте рану.
  • Не накладывайте жгут.
  • Не отсасывайте яд. Таким образом, вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту. Отсасывать яд можно только в том случае, если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь.
  • Не употребляйте алкоголь.

Самая главная помощь для пострадавшего – медицинская, поэтому как можно скорее доставьте его в больницу.

Напомним, 12-летняя девочка попала в реанимацию из-за укуса змеи на Львовщине.

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Дата публикации
Просмотры
1432
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