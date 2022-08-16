На Киевщине мужчину искусала черная гадюка: инфографика, советы специалистов

После оказания медицинской помощи состояние потерпевшего нормализовалось.
На Киевщине мужчину искусала черная гадюка.
Недавно в Барышевскую многопрофильную больницу доставили мужчину в крайне тяжелом состоянии после укуса змеи.
Об этом сообщает КНП ББЛ.
Как выяснили врачи, 42-летнего жителя села Победа за руку укусила черная полевая гадюка. После оказания ему медицинской помощи состояние пострадавшего удовлетворительное.
На Киевщине чаще всего можно встретить три вида ядовитых змей: змея Никольского, степная змея и змея обыкновенная.
Обычно их окрас состоит из черных, серых, бурых, светло-желтых оттенков. Голова имеет четко выраженную треугольную форму с закругленным носом и выступающими висками.
Укус гадюки очень редко приводит к смерти. В то же время, если вас укусила змея, следует сразу обратиться за медицинской помощью, ведь укус может иметь тяжелые проявления и последствия. Особенно опасны они для детей, пожилых людей и людей с пониженным иммунитетом.
Домедицинская помощь пострадавшему:
- Убедитесь, что опасность миновала.
- По возможности запомните или сфотографируйте змею.
- Сохраняйте спокойствие и обеспечьте пострадавшему лежачее положение. Если змея укусила за руку или ногу, обездвижьте ее.
- Освободите пораженную часть тела от одежды, обуви, украшений и т.д.
- На место укуса наложите чистую сухую повязку.
- Если действие яда нейротоксическое – вызывает паралич мышц, – наложите сжимающую повязку выше места укуса.
- Дайте пострадавшему воду или чай, когда укусила змея, важно много пить.
- Если есть аптечка, дайте пострадавшему 1-2 таблетки лекарства от аллергии.
- Срочно доставьте пострадавшего в лечебное учреждение.
Чего не стоит делать, когда укусила змея:
- Не обрабатывайте дополнительно рану.
- Не прижигайте рану.
- Не накладывайте жгут.
- Не отсасывайте яд. Таким образом, вероятность заражения увеличивается, к тому же опасности подвергается и человек, у которого яд оказался во рту. Отсасывать яд можно только в том случае, если в ближайшие часы невозможно получить медицинскую помощь.
- Не употребляйте алкоголь.
Самая главная помощь для пострадавшего – медицинская, поэтому как можно скорее доставьте его в больницу.
Напомним, 12-летняя девочка попала в реанимацию из-за укуса змеи на Львовщине.
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