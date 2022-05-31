На Киевщине мужчина убил соседа, который жарил шашлыки (фото)

Мужчина выстрелил соседу в голову из ружья.
В городе Васильков в Киевской области мужчина застрелил из ружья своего 43-летнего соседа, который с компанией друзей жарил шашлыки. Причину своего поступка 64-летний убийца объяснить не смог.
Об этом сообщили в Национальной полиции Киевской области.
Погибший в тот вечер вышел к мангалу проверить готовность мяса. В это время стрелок попал из окна своего дома в голову мужчины. От полученных травм он погиб на месте.
Затем злоумышленник закрылся с ружьем в доме и угрожал расправой полицейским, приехавшим на вызов. Спецназовцы штурмом взяли нападающего. Дать хоть какое-нибудь объяснение своим действиям мужчина не смог.
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту умышленного убийства следователи начали досудебное расследование. Злоумышленнику грозит лишение свободы до 15 лет.
Напомним, в Киеве разоблачили схему массового изготовления и продажи поддельных журналистских удостоверений и пресс-карт, которую наладил директор издательства в Оболонском районе. Злоумышленник продал более 800 документов, в том числе пресс-карты якобы аккредитованные Минобороны.
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