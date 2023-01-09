На Киевщине мужчина спас собаку, но сам провалился под лед и утонул: фото

Полицейские установили, что 51-летний владелец собак снял верхнюю одежду и пошел спасать провалившегося пса. Мужчина смог вытащить животное, но провалился под лед, а самостоятельно выбраться уже не смог.

На Киевщине мужчина спас собаку, но сам провалился под лед и утонул.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"На днях в полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в селе Нижняя Дубечня Пирновской общины односельчанин пошел гулять с собаками, однако одно из животных вернулось домой мокрым и без владельца. На берегу ставка была обнаружена верхняя одежда и другая собака", — сказано в сообщении.

На место выехали полицейские и водолазы, обнаружившие 51-летнего местного жителя подо льдом без признаков жизни.

Полицейские установили, что владелец собак снял верхнюю одежду и пошел спасать провалившегося пса. Мужчина смог вытащить животное, но провалился под лед, а самостоятельно выбраться уже не смог.

Напомним, в Буче под Киевом патрульные спасли упавшего в трехметровый колодец стаффордширского терьера. Собака теряла силы и уже не могла держаться на плаву.

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