На Киевщине мужчина продавал краснокнижную рысь: привез в переноске, как кота, и сопротивлялся (фото, видео)

Животное изъяли и оно находится на передержке.

В Киевской области правоохранители задержали 36-летнего мужчину, продававшего редкую рысь. Мужчина привез дикое животное в переноске и сопротивлялся полиции во время задержания.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

Правоохранители совместно с зоозащитниками URSA разоблачили 36-летнего жителя города Киева, который через сайты продавал краснокнижную рысь — животное, которому грозит вымирание.

Объявления о продаже рыси. Фото: URSA

Во время этого полиция задержала мужчину и изъяла у него редкую рысь. Он сопротивлялся полиции.

На Киевщине полиция задержала мужчину, который продавал краснокнижную рысь

"Привезли как котика в переноске по договоренности. Зоозащитным организациям, в частности нашей URSA, хватает работы, чтобы еще и напоминать торговым площадкам их же правила работы. Благодаря оперативной реакции Обуховского управления полиции Киевщины животное изъято. К сожалению, благодаря определенным онлайн платформам они продаются и дальше", — объяснила зоозащитница Татьяна Гончарова.

Задержание мужчины. / Фото: Полиция Киевской области

В URSA добавили, что информацию о продаже дикого животного они увидели на одном из сайтов. За редкую рысь мужчина просил 3800 долларов.

Рысь, изъятая у мужчины. Фото: URSA

"Рысь находится до решения суда на передержке. А впоследствии будет отправлена в условия естественного пребывания. Ей не место в квартире. И она не может быть объектом заработка. Безгранично благодарим полицию Киевщины и работников Обуховского районного управления полиции за оперативное реагирование", — сообщили в URSA.

Рысь мужчина привез в переноске. Фото: URSA

Рысь, которую изъяли. Фото: URSA

Напомним, в Карпатах фотоловушки сняли рысь и ее малышей.

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