На Киевщине мужчина из-за ревности поджег дом бывшей любимой: видео

Поджигателем оказался 42-летний уроженец Донбасса, который в прошлом уже неоднократно был осужден за имущественные преступления.

В Киевской области мужчина пытался сжечь дом бывшей сожительницы. А все из-за ревности.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Злоумышленником оказался бывший сожитель женщины, который ее приревновал. Обвиняемый проник на территорию домовладения в поселке Ракитное, заранее прихватив с собой горючее. В дальнейшем фигурант облил бензином кухонное окно и поджег его. К счастью, кроме окна, огонь ничего не повредил", - говорится в сообщении.

Оперативники установили и задержали поджигателя. Им оказался 42-летний уроженец Донбасса, который в прошлом уже неоднократно был осужден за имущественные преступления.

За умышленное повреждение имущества следователи направили материалы уголовного производства в суд. Теперь ближайшие 10 лет ревнивец может провести за решеткой.

Пытался сжечь дом: полицейские Киевщины направили материалы в суд Злоумышленником оказался бывший сожитель женщины, который ее ревновал. Обвиняемый проник на территорию домовладения в поселке Ракитное, заранее прихватив с собой горючее. В дальнейшем фигурант облил бензином кухонное окно и поджег его. К счастью, кроме окна, огонь ничего не повредил. Оперативники установили и задержали поджигателя. Им оказался 42-летний уроженец Донбасса, который в прошлом уже неоднократно был осужден за имущественные преступления. Следователи Рокитнянского отделения полиции Киевщины, по процессуальному руководству Белоцерковской окружной прокуратуры, за умышленное повреждение имущества, направили материалы уголовного производства в суд [ч.2 ст.194 УКУ]. Фигуранту грозит до 10 лет заключения. Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Моя Киевщина Взгляд Киевщина LIVE Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство СТБ Телеканал ICTV Моя Киевщина УНН. Украинские Национальные Новости Факты недели КиевВласть — Новости Киева и области Телеканал ICTV Обозреватель УНИАН Опубликовано Полиция Киевской области Среда, 2 августа 2023 г.

Напомним, под Киевом ученики до сотрясения мозга избили третьеклассника, а учительница в это время сидела в телефоне.

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