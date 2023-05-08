На Киевщине мужчина хотел казнить всю семью, потому что его жена за границей: он успел убить дочь

16-летняя девушка пыталась скрыться, однако отец ее зарезал.

В Обуховском районе Киевской области полиция задержала 43-летнего мужчину, который убил свою 16-летнюю дочь и пытался казнить 12-летнего сына. Мужчину разозлило то, что его жена находится за границей.

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

В полицию позвонил по телефону 12-летний мальчик, который сказал: "Помогите, папа убил мою сестренку". Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и обнаружили тело 16-летней девушки. 43-летний мужчина уже был без сознания, однако его удалось оперативно реанимировать. Также в доме полиция нашла 12-летнего мальчика, скрывавшегося в подвале.

В Киевской области отец хотел казнить свою семью. / Фото: Полиция Киевской области

Оказалось, что мужчина приревновал свою жену, которая находится за границей, и чтобы отомстить, хотел убить своих детей и себя.

"Вечером хозяин открыл газовые конфорки, сломал ручку входной двери, чтобы сделать невозможным выход несовершеннолетних из дома. Старшая дочь пыталась помешать трагедии и покинуть дом, но было уже поздно. Отец начал избивать несовершеннолетнюю кулаками, а впоследствии нанес смертельное ножевое ранение", - сообщили в полиции.

В Киевской области отец пытался убить всю свою семью. / Фото: Полиция Киевской области

Подозреваемый был задержан, его госпитализировали. Мужчине инкриминируют ч.1 ст.115 УК. За убийство дочери ему грозит 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области во время пожара погибла 7-летняя девочка.

Также в Киеве патрульные задержали молодых людей, которые с оружием в руках выясняли отношения.

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