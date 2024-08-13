На Киевщине мотоциклист сбил 10-летнего мальчика на велосипеде: детали, фото

С подозрением на перелом нижней челюсти ребенка госпитализировали в местную больницу, водитель мотоцикла получил травму руки.

На Киевщине 36-летний мотоциклист сбил 10-летнего мальчика на велосипеде.

Об этом сообщила полиция Киевской области.

"На днях, в поселке Рокитное, 36-летний молоциклист совершил наезд на ребенка. Предварительно следователи выяснили, что байкер не справился с управлением и столкнулся с попутным велосипедом, за рулем которого находился 10-летний мальчик", – сообщили в полиции.

Какие последствия

С подозрением на перелом нижней челюсти мальчика госпитализировали в местную больницу.

В ДТП пострадал 10-летний мальчик / Фото: Полиция Киевской области

Водитель мотоцикла получил травму руки.

Водитель мотоцикла травмировал руку / Фото: Полиция Киевской области

Следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему телесное повреждение средней тяжести.

Напомним, в Киеве трамвай без водителя съехал сверху и протаранил десятки машин.

В Киеве произошло необычное ДТП - трамвай без водителя съехал сверху и на своем пути протаранил десятки машин

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