На Киевщине мотоциклист сбил 10-летнего мальчика на велосипеде: детали, фото

С подозрением на перелом нижней челюсти ребенка госпитализировали в местную больницу, водитель мотоцикла получил травму руки.
На Киевщине 36-летний мотоциклист сбил 10-летнего мальчика на велосипеде.
Об этом сообщила полиция Киевской области.
"На днях, в поселке Рокитное, 36-летний молоциклист совершил наезд на ребенка. Предварительно следователи выяснили, что байкер не справился с управлением и столкнулся с попутным велосипедом, за рулем которого находился 10-летний мальчик", – сообщили в полиции.
Какие последствия
С подозрением на перелом нижней челюсти мальчика госпитализировали в местную больницу.
Водитель мотоцикла получил травму руки.
Следователи Белоцерковского районного управления полиции начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло потерпевшему телесное повреждение средней тяжести.
Напомним, в Киеве трамвай без водителя съехал сверху и протаранил десятки машин.
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