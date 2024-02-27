На Киевщине молодые люди праздновали день рождения со стрельбой и кадыровскими лозунгами (видео)

В Киевской области, в одном из коттеджных городков, компания молодых людей громко праздновала 18-летие одного из них во время комендантского часа. Ребята стреляли в воздух и кричали кадыровский лозунг "Ахмат – сила". Видео было снято в ночь на 25 февраля 2024 года.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

В соцсетях также отмечают, что именинником якобы оказался Герман Давид Борисович – сын бизнесмена Бориса Германа, обвиненного в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в 2018 году.

Напомним, в Киевской области смотритель кладбища просил за участок земли три тысячи долларов (фото).

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