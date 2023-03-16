На Киевщине местные жители наткнулись сразу на 75 российских мин (фото)

Местные заметили взрывчатку и позвонили в полицию.
В Бучанском районе Киевской области местные жители наткнулись сразу на 75 российских минометных мин.
Ящик с боеприпасами нашли на бывших вражеских позициях, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
Взрывотехники осмотрели находку и определили, что это три ящика с взрывателями минометных мин типа М-6.
Жителей деоккупированной Киевщины призывают сообщать на линию "102" в случае обнаружения подозрительных предметов и не трогать их самостоятельно.
Напомним, в Бучанском районе Киевской области недавно нашли две гранаты в полной боевой готовности. Они были привязаны к дереву.
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