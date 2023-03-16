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На Киевщине местные жители наткнулись сразу на 75 российских мин (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
513
Время на прочтение
1 мин
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На Киевщине местные жители наткнулись сразу на 75 российских мин (фото)

Фото: Андрей Небитов

Местные заметили взрывчатку и позвонили в полицию.

В Бучанском районе Киевской области местные жители наткнулись сразу на 75 российских минометных мин.

Ящик с боеприпасами нашли на бывших вражеских позициях, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Взрывотехники осмотрели находку и определили, что это три ящика с взрывателями минометных мин типа М-6.

Жителей деоккупированной Киевщины призывают сообщать на линию "102" в случае обнаружения подозрительных предметов и не трогать их самостоятельно.

© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов
© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов
© Андрей Небитов
Фото: Андрей Небитов

Напомним, в Бучанском районе Киевской области недавно нашли две гранаты в полной боевой готовности. Они были привязаны к дереву.

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Дата публикации
Просмотры
513
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