На Киевщине местные жители наткнулись сразу на 75 российских мин (фото)

Местные заметили взрывчатку и позвонили в полицию.

В Бучанском районе Киевской области местные жители наткнулись сразу на 75 российских минометных мин.

Ящик с боеприпасами нашли на бывших вражеских позициях, сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Взрывотехники осмотрели находку и определили, что это три ящика с взрывателями минометных мин типа М-6.

Жителей деоккупированной Киевщины призывают сообщать на линию "102" в случае обнаружения подозрительных предметов и не трогать их самостоятельно.

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Фото: Андрей Небитов

Напомним, в Бучанском районе Киевской области недавно нашли две гранаты в полной боевой готовности. Они были привязаны к дереву.

Сирены, взрывы, тушение пожара: В школе Ирпеня произошел настоящий переполох

Читайте также: