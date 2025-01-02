На Киевщине мать оставила новорожденного в сумке на улице: детали от полиции

Новорожденного мальчика доставили в медицинское учреждение, где врачи его обследуют.

Полиция разыскивает мать, которая оставила новорожденного в сумке на улице в городе Богуслав на Киевщине.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"Сегодня, 2 января, на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика. Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи проводят обследование его состояния здоровья", — говорится в сообщении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают родителей младенца.

Полиция обращается к гражданам: "Если вам известна какая-либо информация о происшествии или о возможных свидетелях, обратитесь на спецлинию "102" или в ближайшее отделение полиции".

Напомним, в Одесской области женщина родила седьмого ребенка прямо на улице, положила в пакет и понесла к матери.

Читайте также: