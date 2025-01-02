На Киевщине мать оставила новорожденного в сумке на улице: детали от полиции

Новорожденного мальчика доставили в медицинское учреждение, где врачи его обследуют.
Полиция разыскивает мать, которая оставила новорожденного в сумке на улице в городе Богуслав на Киевщине.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Сегодня, 2 января, на одной из улиц города Богуслав рядом с частным домом хозяин обнаружил новорожденного мальчика. Ребенка немедленно доставили в медицинское учреждение, где врачи проводят обследование его состояния здоровья", — говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают родителей младенца.
Полиция обращается к гражданам: "Если вам известна какая-либо информация о происшествии или о возможных свидетелях, обратитесь на спецлинию "102" или в ближайшее отделение полиции".
Напомним, в Одесской области женщина родила седьмого ребенка прямо на улице, положила в пакет и понесла к матери.
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