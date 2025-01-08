На Киевщине люди в военной форме избили парня, а женщину потащили за машиной: Дымерский сельсовет отреагировал (видео)

Мужчины в военной форме использовали против парня, скорее всего, газовый баллончик и применили физическую силу.

В Дымере на Киевщине мужчины в военной форме забрали мужчину без объяснений, парня избили, а его мать потащили за машиной, после чего женщина упала на землю.

Об этом сообщили очевидцы и разместили в Сети соответствующее видео.

Дымерский поселковый совет обратился в Вышгородское районное управление полиции и Вышгородский ТЦК относительно событий, произошедших 8 января около 13:00 по ул. Просветительская в поселке Дымер.

Обращение Дымерского поселкового совета в Вышгородское районное управление полиции и Вышгородский ТЦК / Фото: из соцсетей

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Поселковый голова Владимир Подкурганный просит полицию проверить вышеперечисленные обстоятельства на предмет правомерности действий мужчин в военной форме.

В то же время на обращение Дымерского поселкового совета отреагировала нардеп Ольга Василевская-Смаглюк.

"Граждане в гражданской форме напали на военных, залезли в их автомобиль и при этом в провере нуждаются действия лиц в военной форме? Вы точно в воюющей Украине живете? К каким действиям и какому сопротивлению представителям ТЦК вы сейчас поощряете громаду, господин Владимир Подкурганный? Да это админарест явный нападавшим. Вы, как судья, должны это знать", – прокомментировала она.

На Киевщине сотрудники ТЦК избили парня, а женщину потащили за машиной

Напомним, во Львове люди в военной форме заталкивали мужчину в бус и били по ногам. В ТЦК позже объяснили, что применили к мужчине силу, потому что он якобы начал оскорблять военнослужащих нецензурной бранью и ударил одного из них локтем в лицо.

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