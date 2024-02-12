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На Киевщине лось подорвался на растяжке: видео

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На Киевщине лось подорвался на растяжке: видео

Лоси занесены в Красную книгу Украины / Фото: Associated Press

По мнению зоозащитников, животное погибло в результате подрыва на растяжке, оставленной оккупантами во время отступления.

В Киевской области возле Макарова от взрыва погиб лось. Вероятно, дикое животное взорвалось на растяжке.

Об этом сообщили в Службе спасения животных Help Animals Of Ukraine.

На горячую линию защиты животных позвонили представители местного управления Госпродпотребслужбы с просьбой помочь раненому лосю. По их словам, парнокопытное млекопитающее некоторое время лежало, не двигаясь.

"Мы срочно выехали, однако не успели. За это время лось умер. Мы забрали труп животного на автопсию", — рассказали зоозащитники.

Вскрытие показало, что смерть лося наступила в результате критического повреждения передней конечности. Других ранений на теле животных специалисты не обнаружили.

По мнению зоозащитников, животное пострадало в результате подрыва на растяжке, оставленной оккупантами во время отступления.

Напомним, лось, который свободно разгуливал посреди Киева, погиб. Зоозащитники предполагают, что животное сбила машина.

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