На Киевщине лось подорвался на растяжке: видео

По мнению зоозащитников, животное погибло в результате подрыва на растяжке, оставленной оккупантами во время отступления.

В Киевской области возле Макарова от взрыва погиб лось. Вероятно, дикое животное взорвалось на растяжке.

Об этом сообщили в Службе спасения животных Help Animals Of Ukraine.

На горячую линию защиты животных позвонили представители местного управления Госпродпотребслужбы с просьбой помочь раненому лосю. По их словам, парнокопытное млекопитающее некоторое время лежало, не двигаясь.

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"Мы срочно выехали, однако не успели. За это время лось умер. Мы забрали труп животного на автопсию", — рассказали зоозащитники.

Вскрытие показало, что смерть лося наступила в результате критического повреждения передней конечности. Других ранений на теле животных специалисты не обнаружили.

По мнению зоозащитников, животное пострадало в результате подрыва на растяжке, оставленной оккупантами во время отступления.

Напомним, лось, который свободно разгуливал посреди Киева, погиб. Зоозащитники предполагают, что животное сбила машина.

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