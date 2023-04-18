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На Киевщине легковушка взлетела в кювет: водитель погиб

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
288
Время на прочтение
1 мин
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На Киевщине легковушка взлетела в кювет: водитель погиб

Фото: ГСЧС в Киевской области

Тело водителя спасатели деблокировали из покореженного автомобиля.

В Киевской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

В Фастове на улице Казацкой Славы 17 апреля водитель автомобиля BMW не справился с управлением и на скорости съехал в кювет. На место происшествия прибыли спасатели, полицейские и медики.

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области.

К сожалению, водитель погиб на месте. Спасатели с помощью шансового инструмента разблокировали его тело.

Как сообщил глава полиции Киевщины Андрей Небытов, за минувшие сутки на дорогах области произошло 15 ДТП, из них четыре аварии с потерпевшими. Два человека погибли в Фастовском и Вышгородском районах. Также за сутки полицейские выявили 29 нетрезвых водителей.

Напомним, в Буче два человека одновременно попали под поезда.

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Дата публикации
Просмотры
288
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