На Киевщине легковушка BMW влетела в грузовик: погиб младенец и его родители (фото)

Водитель BMW, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В Обуховском районе на Киевщине произошло ужасное ДТП, в котором погиб младенец и его родители.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По предварительной информации, водитель легковушки BMW, не убедившись в безопасности маневра, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

"В результате происшествия погибли 28-летний водитель, 24-летняя пассажирка и ребенок", — говорится в сообщении.

В страшной аварии погиб младенец

На месте продолжают работать правоохранители, представители ГСЧС и медики.

Напомним, три человека погибли в ДТП с грузовиком в Киевской области. Авария произошла на автодороге Борисполь-Дударков 23 сентября. Предварительно, произошло столкновение между автомобилем Ford и грузовиком Renault, который затем съехал в кювет и перевернулся.

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