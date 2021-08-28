На Киевщине коммерческая структура "занималась садоводством" посреди военного полигона

Незаконно присвоенный земельный участок под Борисполем вернули Минобороны.

Министерство обороны возобновило право собственности на военный полигон в селе Дивички вблизи Борисполя (Киевская область), но часть земельных участков на его территории уже оказалась незаконно приватизированной.

Об этом сообщили в субботу, 28 августа, в пресс-службе оборонного ведомства.

Пока шла борьба в судах за права Минобороны на этот полигон, около 500 га его территории было выведено в частную собственность физических и юридических лиц. Среди них — земельный участок площадью 50 га, который приватизировали с целевым назначением "для индивидуального садоводства", хотя она расположена посреди полигона и в лесной полосе.

"Было установлено, что коммерческая структура, которая "занималась садоводством" в центре военного полигона, фигурировала в других громких судебных делах, в соответствии с которыми предприятие брало кредиты в банках, при этом передавая в ипотеку государственные земли, приобретенные противоправным путем", — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что возвращение указанного земельного участка произошло еще до того, как заинтересованные лица переоформили его на себя.

"27 августа 2021 года сведения об этом земельном участке удалены из Публичной кадастровой карты Украины, и она уже находится в пользовании законного владельца — государства в лице Минобороны", — сообщили в ведомстве.

Работа по возврату остальной территории военного полигона, которая была незаконно выведена из собственности государства, продолжается.

Напомним, украинцы могут потерять свои земельные участки или паи, если не оформят на них право собственности.

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