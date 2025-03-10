На Киевщине командир воинской части незаконно оформил миллионные боевые выплаты на более 7 млн гривен

Теперь должностное лицо может провести до восьми лет за решеткой.

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Киевской области, допустившему безосновательное начисление подчиненным почти 7 миллионов гривен боевых доплат.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"С февраля по октябрь 2023 года должностное лицо халатно отнеслось к своим обязанностям и не проверяло основания для начисления боевых выплат. Он оформил многомиллионное вознаграждение подчиненным, которые не принимали непосредственного участия в боевых действиях и не выполняли специальных или боевых задач", — говорится в сообщении.

В результате таких действий чиновника государству нанесен ущерб на общую сумму более 7,1 млн гривен.

Командир воинской части незаконно оформил боевые выплаты более чем на 7 млн гривен / Фото: Государственное бюро расследований

Командир воинской части подозревается в халатном отношении к службе, что повлекло тяжкие последствия, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 425 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Принимаются меры для возмещения нанесенного государству ущерба.

Процессуальное руководство осуществляет Белоцерковская специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона.

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