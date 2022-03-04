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На Киевщине кинологи приютили собак, владельцы которых уехали и не смогли забрать животных

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На Киевщине кинологи приютили собак, владельцы которых уехали и не смогли забрать животных

Полиция Киевской области

Кинологи надеются, что после окончания войны владельцы четырехлапых смогут забрать их домой.

В Киевской области работники Кинологического центра полиции приютили собак, которых владельцы были вынуждены покинуть.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Во время патрулирований работники Кинологического центра обнаружили собак, бегавших по улицам города в ошейниках, а некоторые даже с поводком. Попытки разыскать владельцев или связаться с ними по телефонам на адресниках были неудачными, поэтому правоохранители забрали животных в Кинологический центр и разместили в свободных вольерах.

Также на территории центра находятся собаки, которых привезли гражданские лица, покидавшие город и не имевшие возможности забрать любимцев с собой, а полицейские не смогли отказать четырехлапым в убежище.

Кинологи надеются, что после окончания войны владельцы четырехлапых смогут унести их домой.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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