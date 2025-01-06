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‚На Киевщине из-за обстрелов повреждена контактная сеть железной дороги: какие поезда задерживаются

‚На Киевщине из-за обстрелов повреждена контактная сеть железной дороги: какие поезда задерживаются

Фото: Укрзализныця

Железнодорожники работают над восстановлением.

Российские обстрелы в Киевской области повредили контактную сеть железной дороги.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

"В результате вражеского обстрела повреждена контактная сеть железной дороги в Киевской области", — уточнили в ведомстве.

Какие поезда задерживаются:

  • №103/104 Львов-Краматорск (+1:18)
  • №21/22 Львов-Харьков-Пасс. (+1:18)
  • №143/144 Рахов-Сумы (+0:49)
  • №141/142 Ивано-Франковск-Чернигов (+0:49)
  • №95/96 Рахов-Киев-Пасс. (+0:37)
  • №21/22 Харьков-Пасс.-Львов (+0:36)
  • №103/104 Краматорск-Львов (+0:36)
  • №9/10 Киев-Пасс.-Будапешт-Келети (+0:29)
  • №105/106 Одесса-Главная-Киев-Пасс. (+0:23)
  • №9/10 Будапешт-Келети-Киев-Пасс. (+0:20)
  • №73/74 Пшемысль Главный-Харьков-Пасс. (+0:08)
  • №51/52 Киев-Пасс.-Пшемысль Главный (+0:07)
  • №35/36 Одесса-Главная-Пшемысль Главный (+0:07)
  • №13/14 Киев-Пасс.-Солотвино-1 (+0:04)
  • №49/50 Киев-Пасс.-Трускавец (+0:04)
  • №127/128 Запорожье-1-Львов (+0:04)
  • №715/716 Пшемысль Главный-Киев-Пасс. (+0:04)

Ранее Зеленский сообщил, что всего в течение этой недели Россия применила более 630 ударных дронов, около 740 управляемых авиационных бомб и почти 50 ракет разных типов, это более 50 000 подсанкционных компонентов со всего мира. Украина должна и дальше усиливать сотрудничество со всеми партнерами по санкциям, ПВО, дальнобойному оружию и поддержке наших воинов.

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