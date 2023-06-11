На Киевщине из-за непогоды обесточены 36 населенных пунктов – где самая худшая ситуация

Аварийные бригады продолжают возобновлять электроснабжение после вчерашнего ненастья.
В Киевской области из-за вчерашней непогоды полностью обесточено 17 населенных пунктов, 19 – частично. Аварийные бригады продолжают возобновлять электроснабжение.
Об этом сообщает Киевская ОВА.
Больше всего отключений в Броварском и Бучанском районах.
В общей сложности повреждены 14 линий электропередачи 6-10 кВ и 261 трансформаторная подстанция.
"Погодные условия остаются сложными: кратковременный дождь, гроза, порывы ветра до 15-20 м/с. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линии электропередачи", — предупреждают в ОВА.
Напомним, 10 июня Киев накрыл сильный ливень – подтоплены некоторые улицы (видео).
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