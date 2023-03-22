На Киевщине и других областях раздаются отбои воздушной тревоги: карта

Воздушная тревога продолжалась несколько часов.
Воздушная тревога, которая около полуночи 22 марта 2023 года охватила почти всю Украину, подходит к концу.
В большинстве "покрасневших" областей от воздушной тревоги начались отбои.
"Отбой воздушной тревоги! Просим внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию", — говорится в сообщении в социальных сетях Киевской областной военной администрации.
Напомним, что на Житомирщине работало ПВО.
Добавим, что в Украине во время воздушной тревоги раздались взрывы, вероятно, работало ПВО.
Также власти напомнили о запрете снятия работы средств ПВО.
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