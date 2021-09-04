На Киевщине горели тысячи шин: пламя тушили почти шесть часов

На Киевщине горели тысячи шин: пламя тушили почти шесть часов

Пожар возник на складе бытовых отходов

На рассвете в субботу, 4 сентября, спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании склада бытовых отходов в селе Бышев (Киевская область).

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, вызов на пожар пожарные получили в 4.44 утра.

На месте выяснилось, что огонь охватил автомобильные шины на открытой территории в количестве 10 000 штук и кровлю металлического покрытия на площади 750 м. кв.

Полностью ликвидировать пожар удалось лишь после 10:00 утра. На месте происшествия работало 6 единиц пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава.

Причины возгорания пока не известны.

Напомним, ранее в городе Бровары Киевской области возник пожар в пятиэтажном доме на улице Гагарина. Из квартир на верхнем этаже огонь распространился на крышу.

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