На Киевщине будут восстанавливать лишь четверть поврежденного в результате войны жилья

В Киевской области по программе "єВідновлення", согласовано решение о выплате по 1311 заявкам на компенсацию на общую сумму более 112 млн грн.

Об этом сообщил заместитель начальника Киевской областной военной администрации Николай Бойко на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Хочу отметить, что это лишь промежуточный результат, в обработке остается еще более 3800 заявок. Это достаточно большой объем работы. Но комиссии работают каждый день, чтобы как можно быстрее обработать заявки, и жители смогли получить средства и восстановить свои дома до зимы. Прием заявок и работа комиссий продолжаются", — отметил Бойко.

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Как сообщалось, 10 мая стартовала программа государственной помощи "єВідновлення", предусматривающая оказание помощи на текущий ремонт жилья, поврежденного в результате войны. Максимальная сумма на один объект – 200 тыс. грн.

Денежные средства можно использовать на приобретение строительных материалов, оплату строительных работ, а также услуги подрядчиков, имеющих соответствующие коды для работы, а их продавцы подали заявку на участие в программе через портал "Дія".

Бойко напомнил, что 18 июля начат второй этап программы, предусматривающий компенсацию за уничтоженное жилье. Подать заявку через "Дію" могут жители Мощуна и Бородянки. Позже все владельцы уничтоженного в результате российской военной агрессии жилья смогут подать такие заявления и после рассмотрения комиссии получить компенсацию в виде безналичного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки квартиры или дома.

Напомним, в Украине расширили программу "єВідновлення" для тех, кто за свой счет отремонтировал поврежденное в результате боевых действий жилье. Но выплаты начнутся не раньше осени.

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