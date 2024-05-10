На Киевщине блогеры снимали провокационные стримы о ВСУ и "сливали" базирование военных: фото

В ходе обысков по местам жительства фигурантов в Киеве, а также в Бучанском, Белоцерковском и Фастовском районах обнаружены мобильные телефоны с поличным.
В Киевской области СБУ разоблачила пятерых блоггеров, которые осуществляли информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, в частности работали на срыв мобилизации в Украине. Они снимали провокационные стримы, писали фейковые публикации о военнослужащих ВСУ, в том числе представителей военкоматов.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Этот деструктивный контент массово "подхватывали" российские пропагандисты для подготовки постановочных сюжетов, в частности, для международной аудитории.
Также фигуранты распространяли информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников. Эти координаты агрессор мог использовать для осуществления прицельных ракетно-дроновых ударов по местам нахождения Сил обороны.
Что известно о задержанных
- В частности, задержан киевлянин, который ездил на собственном авто и сдерживал в YouTube вблизи мест пребывания военнослужащих ВСУ в Киеве. В ходе онлайн-трансляций блогер не только обнародовал локации, но и распространял фейки о военных в своих комментариях.
- Еще одним злоумышленником оказался водитель столичного такси, администрировавший целую сеть анонимных Телеграмм-каналов, законспирированных под рекламные сервисы и продажу продуктов. С помощью Сети он "разгонял" кремлевские нарративы о мобилизации в Украине и распространял информацию о местонахождении чиновников военкоматов.
- Третий фигурант – житель Киева, который на своих страницах в соцсетях призвал к срыву мобилизации из-за силового сопротивления представителям ТЦК.
- Еще двое злоумышленников сз Киевщины "сливали" места дислокации украинских защитников в специализированные группы и чат-боты популярных мессенджеров. Часть таких интернет-ресурсов была координирована с территории РФ.
В ходе обысков по местам проживания фигурантов в Киеве, а также в Бучанском, Белоцерковском и Фастовском районах области обнаружены мобильные телефоны с поличным.
Следователи Службы безопасности сообщили всем пяти фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).
Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы.
Напомним, в Украине осудили на срок от шести до восьми лет четырех предателей, собиравших информацию о подразделениях Сил обороны и объектах критической инфраструктуры в прифронтовых районах Донбасса.
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