На Киевщине 14-летний ребенок прикоснулся к трансформатору и погиб от удара током

В селе Новые Петровцы в Киевской области 14-летний парень погиб от удара током. Ребенок прикоснулся к трансформатору.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.

Медики 40 минут пытались спасти парня, однако реанимационные действия не принесли результата.

"Юноша вместе с отцом приехали на предприятие по делам. На территории производства находился трансформатор, к которому и прикоснулся парень. 40 минут реанимационных действий медиками не дали положительного результата, несовершеннолетний погиб ", – рассказал Небитов.

Фото: Андрей Небитов

Напомним, дефицит электроэнергии в украинской системе составляет до 30%. В связи с этим потребителям в нескольких областях дают электроэнергию только по 5-6 часов в сутки. В ДТЭК рассказали, когда будет возможность перейти к плановым отключениям по графикам.

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