На Киев надвигается непогода: что известно

В городе из-за сильного ветра есть угроза падению деревьев.

В Киеве в четверг, 5 января, ожидается сильный ветер. Жителей столицы просят осторожничать на улице.

Об этом сообщили в КГГА.

Во время сильного ветра на улице держитесь подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

"Не паркуйте рядом с ними автотранспорт. Все окна домов плотно закройте, уберите с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. Если упало дерево или сломались ветки, необходимо звонить в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": (044) 272- 40-18", — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 5 января, ухудшится погода. В Украину вернутся осадки в виде дождя, а местами – мокрого снега. Кроме того, ожидаются сильные порывы ветра.

Также в Киеве в прошлые дни зафиксировали температурные рекорды. Во вторник, 3 января, впервые за 143 года наблюдения среднесуточная температура воздуха составляла 6,8°С тепла.

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