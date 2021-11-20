На Киев обрушилась непогода: деревья падают на автомобили и обрывают провода (фото, видео)

На Киев обрушилась непогода: деревья падают на автомобили и обрывают провода (фото, видео)

Порывы ветра в столице достигают 15-20 м/с.

В Киеве сегодня, 20 ноября, испортилась погода. Порывы ветра, достигающие 15-20 м/с, уже натворили бед.

Так, киевляне в соцсетях сообщают о настоящем древопаде, который начался в столице под вечер.

В частности, в Лабораторном переулке в Печерском районе города большое дерево упало на припаркованный автомобиль. На месте инцидента работают спасатели. По предварительным данным, водителя в автомобиле не было.

Кроме того, на улице Генерала Матыкина, 16, на припаркованный автомобиль упало дерево, передает "Киев Оперативный".

"Комичность" ситуации в том, что только вчера люди просили комиссию по аварийным деревьям обследовать это дерево, но те отказались, сказав, что оно простоит еще лет 10", — говорится в сообщении.

Автор видео отмечает, что, к счастью, во время падения дерева в машине и рядом не было никого, ведь там часто гуляют дети.

На улице Генерала Матыкина, 16, на припаркованный автомобиль упало дерево. «Комичность» ситуации в том, что только вчера люди просили комиссию по аварийным деревьям обследовать это дерево, но те отказались, сказав, что они простоят еще лет 10… Опубликовано Оперативный Суббота, 20 ноября 2021 г.

Также на повороте из "Водогона" в сторону Киева еще одно аварийное дерево упало на автомобиль BMW, повредив при этом и провода.

На повороте из Водогона в сторону Киева еще одно аварийное дерево упало на автомобиль #BMW, повредив при этом и провода. Опубликовано Оперативный Суббота, 20 ноября 2021 г.

Напомним, из- за сильного ветра в Польше погиб один человек.

Читайте также:

Приходит сообщение о выплатах за вакцинацию: "ПриватБанк" предупредил о новой схеме мошенничества

В Киеве конфискуют авто злостных нарушителей ПДД: кто попадает в список и как потом забрать автомобиль

В Сети показали заброшенный парк "Нивки" в Киеве: "Шаурма" и руины