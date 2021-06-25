На Киев "налетит" непогода: синоптики предупредили о ливнях, грозах и граде

На Киев "налетит" непогода: синоптики предупредили о ливнях, грозах и граде

Погода в Киеве 26 июня изменится.

Погода в Киеве в субботу, 26 июня, резко и существенно ухудшится. Синоптики прогнозируют грозы, местами град и шквальный ветер.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр.

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По прогнозу синоптиков, порывы ветра завтра в столице будут достигать 15-20 м/с. В связи с этим объявлено І уровень опасности, желтый.

На сайте Укргидрометцентра говорится, что также в столице завтра будет дождь, а температура воздуха прогреется до +34 градусов. Осадки будут в Киеве и 27 июня, но станет прохладнее. Синоптики в воскресенье обещают +28 градусов.

В КГГА заверили, что во время ливня на местах возможных подтоплений дежурить дополнительная спецтехника "Киевавтодора".

Киевлянам и гостям города напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

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Также во время непогоды, в случае падения деревьев или веток, травмировании людей, следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что в выходные в Украину придет холодный атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы. Также в субботу, 26 июня, температура воздуха снизится в западных областях, а в воскресенье — на Севере.

Как сообщалось, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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