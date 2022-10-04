На Киев надвигается сильный ливень: объявлено штормовое предупреждение

Жителей столицы предупредили о ливне, который продлится до ночи.

На Киев надвигается сильный ливень, который продлится до конца ночи вторника, 4 октября.

Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Весь день в Киеве будет облачным. Температура воздуха в столице +6 +10 градусов. Ветер западный, 3-10 м/с.

Напомним, вчера, 3 октября, в Киевской области также было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра до 15-20 м/с. В Соломенском районе столицы непогода наделала беды.

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