Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортАвторы
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На Киев надвигается сильный ливень: объявлено штормовое предупреждение

Дата публикации
Просмотры
1574
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Киев надвигается сильный ливень: объявлено штормовое предупреждение

Фото: УНИАН

Жителей столицы предупредили о ливне, который продлится до ночи.

На Киев надвигается сильный ливень, который продлится до конца ночи вторника, 4 октября.

Об этом предупредили в Украинском гидрометеорологическом центре.

В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности (желтый).

Весь день в Киеве будет облачным. Температура воздуха в столице +6 +10 градусов. Ветер западный, 3-10 м/с.

Напомним, вчера, 3 октября, в Киевской области также было объявлено штормовое предупреждение из-за сильных порывов ветра до 15-20 м/с. В Соломенском районе столицы непогода наделала беды.

Погода в Украине: ждать ли "Бабье лето"

Погода в Украине: ждать ли "Бабье лето"

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация