На Киев надвигается опасная погода: какие осадки прогнозируют и сколько они продержатся

На Киев надвигается опасная погода: какие осадки прогнозируют и сколько они продержатся

Непогода продержится в столице и Киевской области минимум до завтра.

Погода в Киеве и Киевской области в ближайшие часы кардинально изменится. В столице до конца суток 26 июня и 27 июня будет лить дождь, ожидаются грозы, град и шквальный ветер.

Об этом предупреждают в ГСЧС.

По данным спасателей, ветер в украинской столице достигнет порывов до 15-20 м/с. Непогоду прогнозируют и в Киевской области. Там 27 июня грозы; днем в отдельных районах град, шквалы 19-24 м/с и сильные ливни.

Температура воздуха в Киеве прогреется до +34 градусов. Прохладнее станет в столице завтра. Синоптики в воскресенье обещают +28 градусов.

Ранее в КГГА киевлянам и гостям города напомнили, что во время грозы следует закрыть окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Во время ливня на местах возможных подтоплений дежурить дополнительная спецтехника "Киевавтодора". Также во время непогоды, в случае падения деревьев или веток, травмировании людей, следует немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

Ранее в МВД предупредили, что в Западной Украине 26-27 июня будут лить сильные дожди, что может привести к подтоплениям. Местных жителей предупреждают, что из-за обильных осадков в реках поднимется уровень воды.

Как сообщалось, во Львове 25 июня произошла сильная буря. Несмотря на то, что непогода продолжалась полчаса, она успела наделать беды.

Напомним, в Ужгороде огромное ветка упала на головы посетителей одного из кафе, которые сидели на летней площадке.

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