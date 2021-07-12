На Киев надвигается стихия: синоптики предупредили об опасной погоде

В Киеве в понедельник, 12 июля, ожидается ухудшение погоды.

Погода в Киеве в ближайшие часы ухудшится. В столице до конца суток 12 июля синоптики прогнозируют грозы и ливни.

Об этом сообщает КГГА со ссылкой на "Укргидрометцентр".

Также читайте Синоптик назвала даты, когда в Украине спадет невероятная жара

"В ближайшие 1-2 часа и до конца суток 12 июля в Киеве ожидаются грозы (1 уровень опасности, желтый)", — сказано в сообщении.

Во время подобной погоды следует закрыть окна и не подходить к ним, не рекомендуется браться за металлические входные двери. В КГГА заверили, что местах возможных подтоплений во время интенсивных дождей дежурить дополнительная спецтехника.

В КГГА призвали горожан сообщать экстренные службы по телефонам (101 или 103) в случае травмирования, падения веток или деревьев. Также людей просят сообщать диспетчерской "Киевавтодора" о возможных подтоплениях на проезжей части (284-74-19).

Погода в Украине 12 июля / Укргидрометцентр

Как сообщалось, погода в Украине в июле будет разной — и жаркой, и одновременно богатой на осадки, говорит народный синоптик Леонид Горбань. Согласно его расчетам, в июле ожидается много дождей и бурь, будут и аномально жаркие дни.

Погода в Украине: в Запорожской области заметили огромный смерч диаметром несколько метров

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку