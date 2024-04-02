На Киев надвигается гроза, ветер срывает фасады зданий и вырывает деревья: фото, видео

Порывы ветра в столице достигают 20 метров за секунду.

В Киеве ветер срывает фасады зданий и вырывает деревья с корнями. Порывы ветра в столице достигают до 20 м/с.

Метеорологи информируют, что в ближайшие два часа и до конца суток 2 апреля будет гроза. Они объявили первый уровень опасности. В некоторых районах столицы раздается гром и начался дождь.

Основные рекомендации, которые следует соблюдать горожанам во время сильного ветра:

все окна домов плотно закрыть, убрать с незастекленных балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ветер свалил почтомат/Фото: Telegram-канал "Реальный Киев"

Если дерево упало или сломались ветки, звоните в аварийно-диспетчерскую службу КО "Киевзеленстрой": 044-272-40-18.

Ветер вырывает деревья прямо с корнями/Фото: Telegram-канал "Реальный Киев"

Также, когда падение деревьев и ветвей угрожает жизни, обращайтесь к спасателям по номерам: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС). При травмировании людей немедленно звоните по телефону 103.

Деревопад в Киеве 2 апреля/Фото: Telegram-канал "Реальный Киев"

В случае неисправности светофорных объектов или дорожных знаков звоните по телефонам: 044-278-35-40 или 050-439-83-66.

На Киев надвигается гроза, ветер срывает фасады зданий и вырывает деревья

Напомним, пыль, которая перемещается из районов пустыни Сахары, охватила уже значительную часть Европы, добирается и до Украины. Синоптик Наталья Диденко советует позаботиться об увлажнении квартир, людям с проблемами дыхания следует быть особенно осторожными, окна открывать дозированно.

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