На Киев надвигается гроза: в области объявили штормовое предупреждение

1 уровень опасности — желтый.
Сегодня, 1 сентября в. Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток будет гроза. Чрезвычайники объявили штормовое предупреждение, 1 уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на Укридрометцентр.
Также штормовое предупреждение объявили для западных и северных областей. 2 сентября на этих территориях Украины днем порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. (1 уровень опасности, желтый). В г. Киеве и Киевской области порывы ветра - 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).
Напомним, в четверг, 2 сентября, в Украине будет облачная с прояснениями и преимущественно дождливая погода.