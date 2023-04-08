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На Киев движется затяжная гроза: синоптики предупредили об опасности

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
307
Время на прочтение
1 мин
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На Киев движется затяжная гроза: синоптики предупредили об опасности

Фото: Pexels

В субботу, 8 апреля, на территории столицы будет гроза.

На Киевскую область надвигается затяжная гроза. Синоптики предупреждают о первом уровне угрозы в регионе и столице.

Такую погоду прогнозирует Укргидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. В ближайшее время, с содержанием до конца суток 8 апреля гроза. І уровень опасности. Будьте внимательны и осторожны", — призвали синоптики.

Напомним, завтра, в воскресенье, 9 апреля, в Украине будет дождь. Местами синоптики прогнозируют грозы, туман и даже гололедицу. В Карпатах держится мороз.

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Дата публикации
Просмотры
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