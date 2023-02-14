На Киев движется непогода: в КМВА предупредили об опасности

Киевляне призывают держаться подальше от крупных деревьев, рекламных щитов и линии электропередачи.

Жителей Киева предупреждают об опасных метеорологических явлениях в городе. До конца суток 14 февраля синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, говорится в сообщении.

О чем нужно помнить во время непогоды:

плотно закрыть все окна домов и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;

держаться подальше от линии электропередачи, крупных деревьев и рекламных конструкций;

не парковать автомобиль в местах, где на него может упасть что-то тяжелое;

Напомним, по данным "Укргидрометцентра", ночью 14 февраля в Украине будет мороз, а днем оттепель. Также в регионах будут осадки. На дорогах местами гололедица.

Почему так часто меняется погода и как это может навредить здоровью

Читайте также: