На Киев движется непогода: в КМВА предупредили об опасности

Киевляне призывают держаться подальше от крупных деревьев, рекламных щитов и линии электропередачи.
Жителей Киева предупреждают об опасных метеорологических явлениях в городе. До конца суток 14 февраля синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, говорится в сообщении.
О чем нужно помнить во время непогоды:
- плотно закрыть все окна домов и убрать с балконов предметы, которые могут выпасть;
- держаться подальше от линии электропередачи, крупных деревьев и рекламных конструкций;
- не парковать автомобиль в местах, где на него может упасть что-то тяжелое;
Напомним, по данным "Укргидрометцентра", ночью 14 февраля в Украине будет мороз, а днем оттепель. Также в регионах будут осадки. На дорогах местами гололедица.
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