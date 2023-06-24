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На Киев движется ненастье: синоптики сообщили о грозах и шквалах

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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На Киев движется ненастье: синоптики сообщили о грозах и шквалах

В Киеве ухудшится погода в субботу, 24 июня. / Фото: Associated Press

Объявлен I уровень опасности.

Синоптики сообщили об опасных метеорологических явлениях в Киеве и Киевской области до конца этих суток — субботы, 24 июня.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Отмечается, что непогода начнется в ближайшее время – около 15:00. Объявлен I уровень опасности – желтый.

"В ближайшее время с содержанием до конца суток 24 июня гроза, порывы ветра 15-20 м/с", — говорится в предупреждении синоптиков.

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В воскресенье в регионе облачно с прояснениями. Кроме того, будут дожди, а днем местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в области ночью 15-20°, а днем – 20-25° тепла. В Киеве ночью будет +18-20 °, а днем +23-25 °.

Как сообщалось, в субботу, 24 июня, в ряде регионов Украины было объявлено штормовое предупреждение. В течение 24 июня в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Дата публикации
Просмотры
433
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