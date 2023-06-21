на Киещине 6-летний именинник на мотоцикле влетел в бетонный забор: в каком состоянии ребенок (фото)

Юный байкер не справился с управлением и въехал в соседний бетонный забор.
В Тараще Киевской области 6-летний мальчик получил черепно-мозговую травму из-за опасного подарка на именины.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
По случаю дня рождения мальчик получил в подарок детский мотоцикл. Катаясь на мотороллере, юный байкер не справился с управлением и въехал в соседский бетонный забор.
С гематомой височной части головы и черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в детскую больницу.
Ранее сообщалось, что в Одесской области 16-летний подросток, находясь в нетрезвом состоянии, вместе с 14-летним пассажиром врезались в забор. Последний от полученных травм погиб.
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