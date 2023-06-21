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на Киещине 6-летний именинник на мотоцикле влетел в бетонный забор: в каком состоянии ребенок (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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на Киещине 6-летний именинник на мотоцикле влетел в бетонный забор: в каком состоянии ребенок (фото)

На день рождения ребенку подарили опасный подарок

Юный байкер не справился с управлением и въехал в соседний бетонный забор.

В Тараще Киевской области 6-летний мальчик получил черепно-мозговую травму из-за опасного подарка на именины.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

По случаю дня рождения мальчик получил в подарок детский мотоцикл. Катаясь на мотороллере, юный байкер не справился с управлением и въехал в соседский бетонный забор.

Мальчик врезался в бетонный забор / ©
Мальчик врезался в бетонный забор

С гематомой височной части головы и черепно-мозговой травмой мальчик госпитализирован в детскую больницу.

Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители / © Полиция Киевской области
Обстоятельства инцидента устанавливают правоохранители / Фото: Полиция Киевской области

Ранее сообщалось, что в Одесской области 16-летний подросток, находясь в нетрезвом состоянии, вместе с 14-летним пассажиром врезались в забор. Последний от полученных травм погиб.

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Дата публикации
Просмотры
1008
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