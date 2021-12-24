На капоте оставил цветы: в Киеве мужчина пытался поджечь машину избранника своей бывшей

На капоте оставил цветы: в Киеве мужчина пытался поджечь машину избранника своей бывшей

Следователи изъяли на месте остатки пластиковой канистры и зажигалку.

В Киеве оперативники задержали мужчину за попытку поджога автомобиля.

Киевлянин хотел поджечь иномарку сожителя бывшей жены.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"В полицию на спецлинию 102 поступило сообщение от местного жителя о том, что несколько минут назад неизвестный пытался поджечь его авто, которое находилось во дворе частного дома по улице Энтузиастов. По указанному адресу немедленно прибыла следственно-оперативная группа", — говорится в сообщении.

На месте происшествия заявитель рассказал полицейским, что увидел сбегавшего со двора незнакомца. Далее он заметил на капоте авто букет цветов, а под автомобилем дымящуюся канистру. Водитель быстро отогнал иномарку и погасил пламя, поэтому транспортное средство механических повреждений не получило.

Как рассказал начальник следственного отдела Дарницкого управления полиции Антон Жидовцев, правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и уже через час задержали нарушителя.

"Мы выяснили, что к попытке поджога причастен бывший муж, который из-за ревности хотел сжечь иномарку нынешнего избранника женщины. Следственно-оперативная группа изъяла на месте остатки пластиковой канистры и зажигалку. 31-летний правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовного процесса", – рассказал Жидовцев.

Следственным отделом начато уголовное производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины – покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Отныне ревнивцу ему грозит до десяти лет тюрьмы.

"Фигуранту сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Досудебное расследование продолжается", — добавил Жидовцев.

Напомним, в Киеве мужчина на улице из- за ревности жестоко зарезал бывшего любимого своей сожительницы.

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