На горнолыжной трассе в Карпатах маленький киевлянин получил травму позвоночника

Спасатели спустили мальчика к подножию горы Великий Верх и передали медикам.

На горнолыжной трассе в Карпатах маленький киевлянин получил травму позвоночника.

Событие произошло на горе Великий Верх.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.

Отмечается, что травмированный мальчик – 2010 года рождения.

"Спасатели оказали потерпевшему домедицинскую помощь и спустили к подножию горы Великий Верх, где передали медикам для предоставления дальнейшей помощи", — говорится в сообщении.

Кроме того, на лыжной трассе горы Тростян получил травму правой ноги мужчина из Одессы, 1983 года рождения. 9 февраля спасатели Славской поисково-спасательной группы также оказали ему помощь.

Напомним, в горах во Львовской области во время катания на лыжах травмировались трое туристов.

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