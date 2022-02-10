Спасатели спустили мальчика к подножию горы Великий Верх и передали медикам.
На горнолыжной трассе в Карпатах маленький киевлянин получил травму позвоночника.
Событие произошло на горе Великий Верх.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области.
Отмечается, что травмированный мальчик – 2010 года рождения.
"Спасатели оказали потерпевшему домедицинскую помощь и спустили к подножию горы Великий Верх, где передали медикам для предоставления дальнейшей помощи", — говорится в сообщении.
Кроме того, на лыжной трассе горы Тростян получил травму правой ноги мужчина из Одессы, 1983 года рождения. 9 февраля спасатели Славской поисково-спасательной группы также оказали ему помощь.
Напомним, в горах во Львовской области во время катания на лыжах травмировались трое туристов.
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