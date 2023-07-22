На фронте погиб молодой киевский скрипач Давид Якушин

На фронте погиб молодой киевский скрипач и военнослужащий ВСУ Давид Якушин.

О смерти талантливого юноши сообщил лидер группы "Хорея казацкая", военнослужащий терробороны ВСУ Тарас Компаниченко в Facebook.

"Давид Якушин на щите... Плачу и рыдаю... Ребенок наш золотой... Скрипач, свирельщик, юный пастушок Христа Рожденного... Доброволец, воин, рыцарь. Прости нас. Вечная слава! Вечная благодарность!" – написал Компаниченко.

Музыкант вспомнил, как еще несколько лет назад он вместе с юным Давидом Якушиным выступали вместе в рождественских вертепах, где павший герой исполнял роль Пастушка.

Мама Давида Оксана Якушина оставила трогательное сообщение о последней переписке с сыном, в которой он рассказывал, как в тепловизор видел мышь и зайчика.

"Последняя переписка с сыном. Теперь должна научиться общаться с ним другим способом", — написала мать.

На странице мамы также есть видео с одного из выступлений ее сына с подписью: "14 февраля 2022 года. Давид Якушин — первая скрипка. Мой сыночек золотой играет для нас. Теперь навечно с неба".

14 февраля 2022 года. Давид Якушин – первая скрипка. Мой сынишка золотой играет для нас.. Теперь навечно с неба Опубликовано Oksana Yakushina Пятница, 21 июля 2023 г.

Напомним, 15 июля возле Бахмута на Донетчине погиб молодой военный из Ирпеня Владислав Лихошва. В марте этого года бойцу исполнился 21 год. В относительно мирной жизни он занимался спортом и с детства играл за хоккейный клуб "Автомобилист". После окончания школы парень пошел служить на срочную службу, а затем, после обострения войны, присоединился к рядам Вооруженных сил Украины, где служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

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