На Форуме развития гражданского общества в Киеве презентовали проект благоустройства берега озера Вырлица

В Дарницком районе столицы, сегодня, 3 июля, во время Киевского форума развития гражданского общества был представлен проект благоустройства прилегающей территории озера Вырлица и строительства торгово-развлекательного центра на проспекте Бажана. Представители общественности после обсуждения предложили свои идеи по доработке проекту в части благоустройства озера.

"Наша компания, которая планирует реализацию данного проекту у озера Вырлица понимает, что он уже вызвал живой интерес со стороны общества, так как имеет весомый социальный эффект. И мы хотим максимально проинформировать и услышать предложения жителей района. Наш проект предполагает комплексное благоустройство прилегающей территории озера: освещена пешеходная набережная с велодорожками, зеленые островки природы, спортивные площадки. А также культуро-развлекательный центр с кинотеатром, аквапарком, ресторанами и художественными галереями ", — рассказал представитель компании" Мрия-Инвест "Александр Крупник.

Представители общины в свою очередь предложили также создать специальную огороженную зону для выгула собак, место для скейт-парка и осуществить меры для очистки самого озера.

"Сегодня в Дарницком районе на самом деле мало цивилизованных мест для отдыха жителей. Благодаря инициативным киевлянам был создан бизнес-парк "Озеро Лебединое", где мирно уживаются утки, родители с детьми, спортсмены, молодежь. Если появится еще одно такое место, без обиды для экосистемы озера, это будет хорошо для развития инфраструктуры района и киевлян", — отметила жительница Дарницкого района, участница форума.

Ранее также сообщалось о достигнутой договоренности по строительству в рамках проекту реабилитационного центра для ветеранов АТО, о котором во время мероприятия рассказал ветеран АТО, боец ​​батальона "Донбасс".

В форуме приняли участие представители общественных организаций района, члены Общественного совета при Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации, глава Дарницкой РГА, представители КГГА.

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