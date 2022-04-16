На фасадах исторических построек в Киеве запретили кондиционеры, утепление и остекление балконов

Выявленные нарушения будут демонтированы.

Киевский городской совет принял решение о принятии первоочередных мер по приведению в надлежащее состояние фасадов объектов культурного наследия, расположенных в центральном историческом ареале Киева. Таким образом, будет сохранено от самовольного изменения или повреждения любых внешних частей здания и сооружения, составляющие архитектурную самобытность столицы.

В историческом центре Киева приведут в надлежащее состояние здания и сооружения культурного наследия.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Также читайте Дерусификация метро в Киеве: горожане могут предложить свои варианты названий станций

"Несмотря на то, что сейчас война, мы должны заботиться об облике нашей столицы. Мы не позволим искажать культурные достопримечательности Киева. Этим решением мы запрещаем владельцам таких объектов устанавливать самостоятельно системы кондиционирования, пристройки, изменять форму или даже цвет существующих балконов и окон. Проверить соблюдение этих требований поручено в годовой срок профильному департаменту. Выявленные нарушения будут демонтированы Департаментом городского благоустройства", — отметил заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

При использовании, содержании, реконструкции, капитальном ремонте, перепланировке, реставрации этих зданий и сооружений запрещено размещение систем кондиционирования воздуха, кроме централизованных или групповых установок. Вместе с тем, разрешена установка кондиционеров в местах, где они не уродуют архитектурный облик дома и не создают шума.

Также запрещено утепление и остекление балконов и лоджий. Не допустимо расширение этих балконов и лоджий. Кроме того, не допускается устройство достроек, новых оконных проемов, расширение имеющихся оконных и балконных проемов, изменение форм и цветов оконных рам и балконных дверей.

Проверить соблюдение этих требований поручено в годовой срок со дня вступления в это решение Департамента городского благоустройства и Департамента охраны культурного наследия. Выявленные нарушения будут демонтированы.

В домах, которые расположены в центральном историческом ареале Киева, но не принадлежат к архитектурным памятникам, при наличии утвержденного паспорта фасада допускается выполнение работ, которые могут повлечь за собой изменение внешнего вида сооружения при условии соблюдения владельцами и пользователями соответствующего Порядка содержания, ремонта, реконструкции, реставрации фасадов и сооружений на территории Киева.

Напомним, российские оккупанты планировали захват Киева под видом учений.

Читайте также: